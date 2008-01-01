15 января
Именины:
Фелицита, Феликс / Марк, Пётр, Сергей
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодня все будет как-то не так. Тот, к кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас, и, напротив, желая побыть в одиночестве, вы окажетесь в окружении шумной толпы пристающих к вам людей.
Источник: ignio.com
- День
- -14 .. -16 C
- Вечер
- -14 .. -16 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- -15 .. -17 C
- Утро
- -16 .. -18 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2124 ()
|GBP
|0.8894 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|89.09 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Даугавпилсу выделили финансирование на покупку новых автобусов и строительство новой трамвайной линии
7 января на заседании Кабинета министров были приняты поправки к правилам КМ, предусматривающие выде ...
2. О продуктовых пакетах и пакетах основной материальной помощи от ЕС
3. Во время удаленного обучения улучшена материально-техническая база
4. In memoriam: отец Алексий Жилко (1945-2021)
6. III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен в Даугавпилсе
7. В Даугавпилсе в горящем доме погиб человек
8. Конкурс рождественских песен приглашают смотреть онлайн
9. В выходные будет холодно — прогноз
10. В новогоднюю ночь в Лудзе нашли снаряд времен Второй мировой войны
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 января 2021 | 23:54
Пассажир с Covid-19 12 января передвигался на автобусе Рига-Даугавпилс
Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний, проведя эпидемиологическое расследование, установили, что пассажир, у которого подтверждено наличие инфекции Covid-19, 12 января ехал автобусом из Риги до Даугавпилса (рейс компании Nordeka под номером 7983-09) в 10 утра, а затем вернулся обратно рейсом в 16:00 из Даугавпилса в Ригу.
Всем пассажиром, кто пользовался этими рейсами, рекомендуется следить за состоянием здоровья. В случае появление симптомов заболевания дыхательных путей рекомендуется оставаться дома и связаться с семейным врачом.
В Центре профилактики и контроля заболеваний напоминают, что в таких случаях помочь узнать о возможном контакте с инфицированным может помочь мобильное приложение Apturi Covid.
В то же время Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что до 25 января тест на наличие Covid-19 можно сдать за счет государства в случае проявления симптомов заболевания – признаков инфекции дыхательных путей, повышенной температуры, нарушения обоняния, потери вкусовых ощущений и прочих.
Как уже писал Rus.lsm.lv, 9 ноября в Латвии начал действовать режим чрезвычайной ситуации и введены различные ограничения. Позже ЧС решили продлить до 7 февраля. Наряду с этим принято решение о введении комендантского часа – с десяти вечера до пяти часов утра. Ранее, 17 декабря, были введены дополнительные ограничения на торговлю и услуги.
Добавить комментарий