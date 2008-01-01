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Новости Общество | 15 января 2021 | 23:54

Пассажир с Covid-19 12 января передвигался на автобусе Рига-Даугавпилс

LTV

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний, проведя эпидемиологическое расследование, установили, что пассажир, у которого подтверждено наличие инфекции Covid-19, 12 января ехал автобусом из Риги до Даугавпилса (рейс компании Nordeka под номером 7983-09) в 10 утра, а затем вернулся обратно рейсом в 16:00 из Даугавпилса в Ригу.

Всем пассажиром, кто пользовался этими рейсами, рекомендуется следить за состоянием здоровья. В случае появление симптомов заболевания дыхательных путей рекомендуется оставаться дома и связаться с семейным врачом.

В Центре профилактики и контроля заболеваний напоминают, что в таких случаях помочь узнать о возможном контакте с инфицированным может помочь мобильное приложение Apturi Covid.

В то же время Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что до 25 января тест на наличие Covid-19 можно сдать за счет государства в случае проявления симптомов заболевания – признаков инфекции дыхательных путей, повышенной температуры, нарушения обоняния, потери вкусовых ощущений и прочих.

Как уже писал Rus.lsm.lv, 9 ноября в Латвии начал действовать режим чрезвычайной ситуации и введены различные ограничения. Позже ЧС решили продлить до 7 февраля. Наряду с этим принято решение о введении комендантского часа – с десяти вечера до пяти часов утра. Ранее, 17 декабря, были введены дополнительные ограничения на торговлю и услуги.

LSM 

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