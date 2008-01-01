Даугавпилсская больница будет размещать Covid-больных в жилых модулях

Новости Общество | 15 января 2021 | 23:50

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В Даугавпилсской региональной больнице установили два модуля для больных Covid-19 — в каждом боксе разместят до пяти пациентов. Модули стоят на территории медучреждения, к ним уже подвели воду, электричество и отопление, остались небольшие технические работы. Первых пациентов в боксах планируют разместить в конце января, рассказывает Служба новостей Латвийского радио-4.

В Даугавпилсской региональной больнице установили два модуля для Covid-пациентов — это боксы с отдельным входом для каждого человека. В помещение размером три на десять метров с высотой 2,5 метра планируют размещать до пяти пациентов.

«Мы видим по заполнению наших коек в инфекционной больнице, что надо было искать возможность расширить коечный фонд. При этом нужно сохранять систему — 12-этажное здание является многопрофильной больницей, оно изолировано от всех процессов, которые связаны с лечением Covid-инфицированных пациентов. Здания будут использоваться под размещение «нетяжёлых» пациентов, либо пациентов, которые проходят дифференциацию, либо ждут результатов тестов, чтобы освободить коечный фонд в больнице», — рассказывает руководитель медучреждения Григорий Семёнов.

В модулях есть отопление, водопровод, канализация и электричество. Как только больница получит необходимые разрешения, в боксах разместят первых пациентов. По мнению Григория Семёнова, это произойдёт где-то в конце января:

«Сейчас проводим тендер с возможностью — если потребуется — установки до шести дополнительных похожих модулей на сумму 50 000 евро. Будем смотреть на необходимость установки дополнительных модулей. В каждом модуле планируется размещать до пяти пациентов. Следовательно порядка до 30-35 пациентов планируется разместить в таком медицинском городке».

Модуль состоит из трёх помещений — тамбур, ванная комната и основное пространство с койками для пациентов. На эти модули больница потратила 14 000 евро, которые уже согласилось компенсировать Министерство здравоохранения. Оно положительно оценивает инициативу Даугавпилсской больницы, рассказывает руководитель Отдела качества медицинского обслуживания Минздрава Санита Янка:

«Этот вопрос обсуждали уже в прошлом году, так как строительство таких модулей даёт определённые преимущества. Их можно перевозить, а также их можно переделывать в случае необходимости. Для Латвии это новое решение, в других странах используется уже давно. В любом случае, если модули соответствуют всем медицинским требованиям и соблюдаются больничные правила, то, конечно, мы оцениваем этот шаг позитивно».

Пока в Минздраве отмечают, что нет тенденций к снижению числа заболевших, продолжает Санита Янка:

«Тенденция к снижению пока не наблюдается. Это новая болезнь, и многое, что требуется изменить, открывается в процессе лечения. Потребность в новых местах может только возрасти».

Сейчас в самой Даугавпилсской региональной больнице 154 койки для пациентов с Covid-19, объясняет Семёнов:

«Статистика показывает, что меньше ста у нас пациентов уже не бывает, а временами на праздники и выходные, когда закрываются близлежащие медучреждения, у нас может быть 120-130 пациентов. Это уже критический момент, поэтому необходим резерв, чтобы в любой момент, не дожидаясь дополнительных вложений, мы могли сразу распределить пациентов».

В среднем Covid-пациент младше 50 лет проводит в больнице от трёх до пяти дней, затем продолжается лечение дома. Для людей постарше — в зависимости от состояния и наличия хронических заболеваний — нахождение в больнице может затянуться на месяц и больше. Кроме этого периодически возникают случаи, когда выписавшемуся пациенту требуется повторная госпитализация, продолжает Семёнов:

«Из общего числа выписавшихся из больницы людей — это 630 случаев — в 12 случаях была повторная госпитализация. Хочу отметить, что это 12 человек с марта. Нужно брать во внимание тот факт, что люди часто пренебрегают рекомендациями врачей, как только стало лучше. Пренебрегают рекомендациями семейных врачей, и это может вызвать ухудшение».

Сейчас около половины заболевших в Даугавпилсской региональной больнице — это жители других самоуправлений.

Андрей Элксниньш — бывший мэр, а ныне депутат думы Даугавпилса — 11 января выписался из больницы, куда попал с Covid-19, вызвавшим и серьезное поражение легких. В разговоре с Rus.Lsm.lv он особо подчеркнул самоотверженность медиков и необходимость соблюдать меры безопасности. Позицию «covid-диссидентов» он считает безответственной.

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