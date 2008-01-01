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Гороскоп на день
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Сегодня не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтрашнего дня. Нынче вы можете только доводить до полного совершенства то, что сделали ранее.
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 14 января 2021 | 19:24
На Латвию наступают настоящие холода — до минус 20 градусов
Утро пятницы в Латвии ожидается очень холодным, свидетельствуют метеопрогнозы.
Во многих местах в Видземе и Латгалии, а также на западе Земгале и в Курземе будет облачно, ожидается снегопад.
Ветер будет северный, слабый, на взморье — умеренный.
Ночью ударят морозы в пределах -9..-14 градусов, но на востоке Латвии до -15..-20. В Курземе же столбики термометра опустите не ниже -6..-8 градусов. Днем ожидается от всё тех же -6..-8 градусов в Курземе до -15..-16 в восточной части страны.
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