На Латвию наступают настоящие холода — до минус 20 градусов

Новости Латвия | 14 января 2021 | 19:24

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Утро пятницы в Латвии ожидается очень холодным, свидетельствуют метеопрогнозы.

Во многих местах в Видземе и Латгалии, а также на западе Земгале и в Курземе будет облачно, ожидается снегопад.

Ветер будет северный, слабый, на взморье — умеренный.

Ночью ударят морозы в пределах -9..-14 градусов, но на востоке Латвии до -15..-20. В Курземе же столбики термометра опустите не ниже -6..-8 градусов. Днем ожидается от всё тех же -6..-8 градусов в Курземе до -15..-16 в восточной части страны.

LSM