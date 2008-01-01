Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 13 января 2021 | 19:21

На 11 января 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администратор бюро;

- арт-терапевт;

- архитекторы;

- бетонщики;

- бухгалтеры;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водитель скорой помощи;

- водитель тракторной техники;

- водители экскаватора;

- директор школы;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- заведующий магазином;

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- инструктор по обучению;

- инспектор по пособиям;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер по качеству;

- инженер по подготовке производства;

- инженер-программист;

- инженер по защите и автоматике реле;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- инженер-электрик (работа в Ливанах);

- инспектор по качеству продукции;

- интервьюер;

- конструктор механики;

- кондитер;

- комплектовщики;

- коптильщик мяса;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- медсестра в школу;

- механик в цех;

- механик оборудования металлообработки;

- механик электромеханического оборудования;

- монтажник трубопроводов;

- монтер слаботочных систем;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы бурения;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- отделочник;

- операторы производства пищевых продуктов;

- перемотчик;

- пильщики леса;

- повар;

- помощник бухгалтера;

- продавец в цветочный магазин;

- продавец розничной торговли;

- помощник бухгалтера;

- помощники повара;

- портной;

- почтальон;

- производственный бригадир (металлообработка);

- работники склада;

- работник фермы;

- разнорабочие;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель фермы;

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководитель проекта;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщик электроники;

- сварщики;

- семейный врач;

- слесари;

- слесари подвижного состава;

- слесарь металлоконструкций;

- сортировщик;

- специалист качества пищевых продуктов;

- специалисты по закупкам;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалисты социальных сетей;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- технолог (металлообработка, машиностроение);

- управляющий монтажных работ;

- установщики станков по деревообработке (работа в Риге);

- учителя дошкольного образования;

- учитель информатики;

- финансовые аналитики;

- швеи;

- члены совета;

- чистильщик оборудования;

- юрист;

- экономисты;

- эрготерапевты;

- электрики.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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