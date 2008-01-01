Социальная служба будет выдавать новогодние подарки до 28 января

Новости Общество | 12 января 2021 | 18:04

Социальная служба напоминает, что до 28 января 2021 года в дневном центре “Saskarsme” на ул. Лиепаяс, 4 выдаются новогодние подарочные комплекты следующим категориям клиентов:

детям, которым решением сиротского суда назначен уход вне семьи;

детям с инвалидностью;

детям до 14 лет (включительно) из семей со статусом малоимущей или малообеспеченной

лежачим персонам с инвалидностью

лицам, которые получают услугу надомного обслуживания

Получая подарок, необходимо взять с собой документы:

документ, удостоверяющий личность;

лицам со статусом малоимущих/малообеспеченных - справку о статусе

родителям детей с инвалидностью - удостоверение об инвалидности ребенка;

опекунам - решение сиротского суда.

представителям лежачих персон с инвалидностью - документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий личность клиента.

До 28 января 2021 года на ул. Лиепаяс, 4 подарки будут выдавать :

Понедельник 8.00 -16.00

Вторник 8.00 -16.00

Среда 8.00 -16.00

Четверг 8.00 -16.00

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным

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