12 января

Именины:
Рейна, Рейнхолдс, Рейнис, Ренатс / Антон, Ирина

Гороскоп на день

Водолей
21 января
- 18 февраля

Сегодняшний день небесполезно было бы посвятить домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся. Не стоит проявлять инициативу - подобные поползновения нынче будут пресечены жесточайшим образом.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
День
-1 .. -3 C
Вечер
-1 .. -3 C
Ветер
4 .. 6 м/с
среда
Ночь
.. -2 C
Утро
.. -2 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Анастасия Григорьева получит премию от Даугавпилсской думы — за спортивные достижения

За занятое второе место на соревнованиях Кубка мира по вольной борьбе Анастасия Григорьева получит п ... {1}

2. В Даугавпилсе в горящем доме погиб человек

3. Синоптики: больше снега будет после 10 января

4. В столкновении скорой помощи и легковушки пострадали двое медиков

5. Социальная служба начнёт выплачивать пособия наличными с 11 января

6. Издана почтовая марка о Даугавпилсской крепости

7. Поздравление от Генерального консульства Республики Беларусь

8. Полученные в Великобритании водительские права придётся сменить

9. В Латвию придут холода — прогноз

10. Самоизоляцию можно не соблюдать, вернувшись из 9 стран

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {188}

 

Новости Общество | 12 января 2021 | 18:04

Социальная служба будет выдавать новогодние подарки до 28 января

Социальная служба напоминает, что до 28 января 2021 года в дневном центре “Saskarsme” на ул. Лиепаяс, 4 выдаются новогодние подарочные комплекты следующим категориям клиентов:

детям, которым решением сиротского суда назначен уход вне семьи;
детям с инвалидностью;
детям до 14 лет (включительно) из семей со статусом малоимущей или малообеспеченной
лежачим персонам с инвалидностью
лицам, которые получают услугу надомного обслуживания
Получая подарок, необходимо взять с собой документы:

документ, удостоверяющий личность;
лицам со статусом малоимущих/малообеспеченных - справку о статусе
родителям детей с инвалидностью - удостоверение об инвалидности ребенка;
опекунам - решение сиротского суда.
представителям лежачих персон с инвалидностью - документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий личность клиента.
До 28 января 2021 года на ул. Лиепаяс, 4 подарки будут выдавать :

Понедельник 8.00 -16.00
Вторник 8.00 -16.00
Среда 8.00 -16.00
Четверг 8.00 -16.00
Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 