12 января
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Сегодняшний день небесполезно было бы посвятить домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся. Не стоит проявлять инициативу - подобные поползновения нынче будут пресечены жесточайшим образом.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 12 января 2021 | 18:04
Социальная служба будет выдавать новогодние подарки до 28 января
Социальная служба напоминает, что до 28 января 2021 года в дневном центре “Saskarsme” на ул. Лиепаяс, 4 выдаются новогодние подарочные комплекты следующим категориям клиентов:
детям, которым решением сиротского суда назначен уход вне семьи;
детям с инвалидностью;
детям до 14 лет (включительно) из семей со статусом малоимущей или малообеспеченной
лежачим персонам с инвалидностью
лицам, которые получают услугу надомного обслуживания
Получая подарок, необходимо взять с собой документы:
документ, удостоверяющий личность;
лицам со статусом малоимущих/малообеспеченных - справку о статусе
родителям детей с инвалидностью - удостоверение об инвалидности ребенка;
опекунам - решение сиротского суда.
представителям лежачих персон с инвалидностью - документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяющий личность клиента.
До 28 января 2021 года на ул. Лиепаяс, 4 подарки будут выдавать :
Понедельник 8.00 -16.00
Вторник 8.00 -16.00
Среда 8.00 -16.00
Четверг 8.00 -16.00
Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным
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