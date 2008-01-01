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Новости Культура | 12 января 2021 | 18:02
Завершился III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен
7-11 января 2021 г. в Даугавпилсе прошел III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен, в котором за победу боролись около 2000 молодых людей из 15 стран: США, Болгария, Беларусь, Грузия, Хорватия, Казахстан, Россия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Швеция и Украина.
Выступление конкурсантов оценивали восемь экспертов вокальной музыки: председатели жюри Леонардо Салйоко из Италии и Инесcа Бодяко из Беларусии, и члены жюри Эдгарс Знутиньш и Елена Бореле из Латвии, Марцин Томшак из Польши, Сергей Савенко из Украины, Инна Шорохова и Лариса Яруцка из России.
Поскольку у любителей рождественской музыки не было возможности лично насладиться музыкальными выступлениями, организаторы конкурса предоставили альтернативу - с 7 января все желающие могли посмотреть лучшие выступления конкурсантов на Youtube-канале «Latvian Contests».
Конкурсанты по желанию исполнили песню в одной или нескольких категориях: традиционная оригинальная рождественская песня, народная рождественская песня, произведение сакрального характера рождественского периода, современная рождественская песня.
Жюри оценивало выступление каждого участника по критериям, указанным в регламенте, и после нескольких дней напряженной работы члены жюри подвели итоги и определили победителей конкурса.
Победители конкурса в группе хоров / ансамблей / дуэтов:
Tрадиционная оригинальная рождественская песня – хор девочек SKOWRONKI, руководитель Алисия Шелуга (По́знань, По́льша)
Hародная рождественская песня – Женский хор "Академия", руководитель Евгения Дыга (Петрозаводск, Россия)
Произведение сакрального характера рождественского периода – Женский хор Санкт-Петербургского музыкального училища им.Н.А.Римского-Корсакова, руководитель Сергей Екимов, (Санкт-Петербург, Россия)
Cовременная рождественская песня – Камерный девичий хор Киевской средней специализированной музыкальной школы им. Н.В. Лысенко, руководитель Юлия Пучко-Колесник (Киев, Украина)
Победители конкурса в группе солистов:
Tрадиционная оригинальная рождественская песня – Марий-Хинсу Иоан-Флорин, педагог Габриэла Михаэла Вескан (Беюш, Румыния)
Hародная рождественская песня – Теодора Мическа, педагог Екатерина Михелькис (Битола, Македония)
Произведение сакрального характера рождественского периода – Татьяна Ступакова, педагог Ольга Журавкова (Могилев, Беларусь)
Cовременная рождественская песня – Тимофей Секацкий, педагог Ольга Журавкова (Могилев, Беларусь)
Все победители получат дипломы и призы, а остальные участники получат дипломы первой, второй и третьей степени или дипломы за участие в зависимости от количества набранных баллов. Представители из Латвии (Даугавпилс, Адажи, Лиелварде, Лудза) добились хороших результатов, получив большое количество баллов и, как следствие, дипломы первой, второй и третьей степени.
Дипломы за высокое профессиональное мастерство получили также руководители коллективов и преподаватели, а также лучшие концертмейстеры:
Габриэла Михаэла Вескан (Беюш, Румыния)
Людмила Самарин (Соро́ки, Молдо́ва)
Юлия Пучко-Колесник (Киев, Украина)
Алисия Шелуга (По́знань, По́льша)
Сергей Екимов (Санкт-Петербург, Россия)
Рима Даугелиене (Каунас, Литва)
Галина Всесвятска (Даугавпилс, Латвия)
Трофимова Юлия (Могилёв, Беларусь).
Члены жюри высоко оценили как музыкальное исполнение и профессиональный уровень участников, так и организацию конкурса.
III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен организован Управлением культуры Даугавпилсской городской думой в сотрудничестве с Даугавпилсским Домом Eдинства.
Дополнительная информация:
Евгений Устинсков
Художественный руководитель фестиваля, автор проекта
Т.: 371 29538278
E-мейл: sb2@inbox.lv
Управление культуры Даугавпилсской городской думы
Т.: 371 6523601
E-pasts: kultura@daugavpils.lv
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/
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