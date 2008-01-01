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Новости Общество | 12 января 2021 | 17:58
В Даугавпилсских школах устанавливают «термовизоры»
Учитывая непростую обстановку в стране и мире, одним из главных приоритетов этого учебного года в Даугавпилсе стала эпидемиологическая безопасность школьников и педагогов. Сейчас большинство классов учится удаленно, и учебный процесс претерпел кардинальные изменения.
Однако, наступит момент, когда ребята смогут вернуться в школы. Чтобы максимально защитить их и снизить риски инфицирования, в городских школах устанавливают так называемые «термокамеры» или «тепловизоры» - устройства, позволяющие на расстоянии определить людей с повышенной температурой тела.
Всего в 19-ти школах Даугавпилса установят 34 камеры. На данный момент работы выполнены на 95%. Все камеры должны быть установлены до конца этой недели, затем их будут тестировать и настраивать, чтобы 25 января, когда часть ребят возобновит очное обучение, аппаратура была в полной технической готовности выполнять свои функции.
Устанавливаются камеры внутри помещений, на входах в учебные учреждения, в местах, где максимально охватывают поток людей. Температура тела одновременно для 20 объектов замеряется с точностью до 0,5 градусов.
Количество камер в каждой школе зависит от количества входных дверей (больше всего их в Государственной гимназии, где установлено 4 термовизора, в остальных школах – по 3 и меньше).
Установкой занимается АО "G4S Latvia", которое в результате закупки предложило самую низкую цену. Общая сумма договора составляет 76,580.24 EUR с НДС. Каждая камера вместе с установкой обошлась в 2252 EUR На все работы и камеры действует гарантия 36 месяцев.
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