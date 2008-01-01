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Новости Культура | 11 января 2021 | 19:26
Творческих людей Даугавпилса приглашают принять участие в разработке городской стратегии культуры и конкурсной заявки на звание культурной столицы Европы
15 января 2021 года в 10.00 состоится онлайн-семинар «Формирование будущего Даугавпилса как международно признанного города». К участию приглашаются представители Даугавпилсских культурных учреждений и творческих организаций, которые заинтересованы в развитии уникального культурного предложения Даугавпилса для Европы!
Для того, чтобы Даугавпилс мог повысить свое международное признание в Европе как многообразный культурный центр, воплощающий в жизнь смелые и новаторские идеи в области культуры и других сферах при поддержке различных сообществ, в 2020 году Даугавпилсская городская дума решила принять участие в конкурсе культурной столицы Европы 2027 года. Заявку программы, предлагаемой городом, необходимо подать уже в июне этого года. Международное жюри примет решение о присуждении титула, номинируя лучшие заявки из городов Латвии на второй тур конкурса. Аналогичный конкурс, в результате которого будет выбрана вторая культурная столицы Европы 2027, которая будет дальше развивать сотрудничества с городом-партнером в Латвии, параллельно проводится в Португалии.
Семинар предоставит информацию о критериях программы культурной столицы Европы и возможностях участия в развитии Даугавпилсского предложения, представив ваши проектные намерения. Также будет предоставлена информация о создании Программы развития культуры Даугавпилса на 2021-2027 годы и возможностях участия, установлении общих целей по обогащению культурной среды Даугавпилса и расширению участия аудитории.
Программа семинара:
10:00 Введение. Планы Даугавпилса на 2027 год.
Современная и устойчивая культурная политика творческого города или зачем нам нужна стратегия культуры города?
11:00 Пауза
11:15 Основные условия и преимущества присвоения титула культурной столицы Европы
Примеры других проектов культурных столиц Европы
Основные критерии отбора проектов и возможности участия
12:15 Ответы и вопросы. Закрытие
Семинар пройдет в платформе Zoom. Желающим участвовать необходимо подать заявку заранее (до 18:00 14 января), заполнив регистрационную форму. Ответы на вопросы анкеты помогут нам сформировать общее видение культурной среды Даугавпилса!
Семинар организует Даугавпилсская городская дума и Управление культуры в сотрудничестве с Visionary Culture Foundation, Culturelab и Латвийской академией культуры.
Дополнительная информация:
Диана Солдане
И.о. Заместителя руководителя Управления культуры
Даугавпилсской городской думы
телефон 28378679,
эл. почта: diana.soldane@daugavpils.lv
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