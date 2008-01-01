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Новости Общество | 11 января 2021 | 19:24

Капитальный ремонт подъездов требует предварительной подготовки дома

ПЖКХ (SIA „DDzKSU”) постоянно следит за техническим состоянием жилых домов, производя необходимые работы своими силами или с привлечением специалистов, оказывающих соответствующие услуги. Одно из направлений работы, которое не теряет своей актуальности – ремонт подъездов. Мелкие косметические работы ПЖКХ проводит самостоятельно, капитальные ремонты производят частные фирмы, выигравшие в закупках. В 2020 году капитальный ремонт подъездов был произведен в семи домах, которые находятся на обслуживании ПЖКХ.

Речь идет о многоквартирных жилых домах на ул.Гайсмас, 24, ул.Аглонас, 3, ул.Виенибас, 32а, ул.Лиепаяс, 15, ул.Вентспилс, 65а, ул.А.Пумпура, 55 и ул.Зиемелю, 7а.Стоимость ремонтов зависела от площади ремонтируемых подъездов. Оплачивали данные работы собственники квартир из средств на обслуживание жилого дома или из накопительного фонда.

В ПЖКХ отмечают, что подъезды многоквартирных жилых домов нередко находятся не в самом лучшем состоянии, однако в этом вопросе важно правильно расставить приоритеты. Например, если в доме постоянно течет крыша, в аварийном состоянии находятся трубы, установлены еще старые деревянные окна, лучше сначала выполнить работы по устранению этих проблем, нежели тратить средства на капитальный ремонт подъездов, ведь выполненные дорогостоящие работы могут прийти в негодность из-за протекшей крыши или лопнувшей трубы.

Если вы хотите, чтобы в вашем подъезде был сделан капитальный ремонт, для начала необходимо написать заявление в ПЖКХ с просьбой провести данные работы. Это может сделать каждый квартировладелец. Затем, опираясь на заявление, будут предприняты шаги для реализации проекта. Специалисты ПЖКХ индивидуально рассмотрят каждый случай и предложат наилучшее решение.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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