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Сегодня к вам могут неожиданно вернуться старые и, казалось бы, уже давно забытые чувства. Хорошо это или плохо - не нам судить. А хорошая встряска вам как раз была просто необходима.

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Новости Культура | 11 января 2021 | 19:22

С 12 января Латгальская Центральная библиотека и ее филиалы открывают свои двери для читателей

Согласно изменениям от 7 января 2021 года в распоряжении Кабинета министров № 655 «Об объявлении режима чрезвычайной ситуации» и рекомендациям Министерства Культуры для деятельности библиотек, Латгальская Центральная библиотека (ЛЦБ) и ее филиалы возобновляют работу, чтобы обеспечить выдачу и возврат книг.

для лица. При входе в библиотеку необходимо продезинфицировать руки.
Библиотеки обслуживают только индивидуальных пользователей, исключение составляют члены одного домохозяйства.
При посещении библиотеки необходимо соблюдать дистанцию ​​2 метра. На одного посетителя предусмотрено не менее 10 квадратных метров.
Посетители могут находиться в помещениях библиотеки не более 15 минут.
Библиотеки продолжают выдавать книги, журналы и другие издания на дом. Читальные залы библиотек закрыты для посетителей. Все издания, полученные от читателей, отправляются в 72-часовой карантин.
Посетителям библиотеки не доступны компьютеры для общего пользования.
В библиотеках запрещена организация очных мероприятий, не проводятся обучение пользователей и творческие занятия в группах.
Семейный центр цифровых технологий закрыт для посетителей.
В помещении библиотеки запрещается находиться лицам с признаками респираторных инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, кашель, одышка).
Посетителям библиотеки предлагается использовать услуги, предоставляемые удаленно.
При предъявлении карты читателя зарегистрированным пользователям ЛЦБ и ее филиалов предоставляется возможность сдать книги в любой публичной библиотеке Даугавпилса, независимо от того, в какой библиотеке книги были получены.
При изменении эпидемиологической ситуации, порядок обслуживания посетителей библиотеки может быть изменен.
ЛЦБ также предлагает ряд услуг удаленно:

возможность стать пользователем библиотеки, заполнив онлайн анкету;
удаленное резервирование и продление срока использования книг в своем личном профиле электронного каталога «Моя библиотека»;
доступ к базам данных и платформе электронных книг “3td e‑GRĀMATU bibliotēka”;
возможность получить на электронную почту по индивидуальному запросу сканированные материалы;
цифровые справки по электронной почте info@lcb.lv;
удаленные библиотечные уроки для школьников и студентов.
Призываем жителей следить за новостями на сайте библиотеки www.lcb.lv, а также на страницах Facebook ЛЦБ и ее филиалов, где доступна вся актуальная информация о работе и услугах библиотеки – как очно, так и удаленно. Контактная информация библиотек – здесь.

Информацию подготовила:
руководитель отдела по связям с общественностью
Латгальской Центральной библиотеки
Яна Конопецка
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv

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