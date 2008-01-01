С 12 января Латгальская Центральная библиотека и ее филиалы открывают свои двери для читателей

Новости Культура | 11 января 2021 | 19:22

Согласно изменениям от 7 января 2021 года в распоряжении Кабинета министров № 655 «Об объявлении режима чрезвычайной ситуации» и рекомендациям Министерства Культуры для деятельности библиотек, Латгальская Центральная библиотека (ЛЦБ) и ее филиалы возобновляют работу, чтобы обеспечить выдачу и возврат книг.

для лица. При входе в библиотеку необходимо продезинфицировать руки.

Библиотеки обслуживают только индивидуальных пользователей, исключение составляют члены одного домохозяйства.

При посещении библиотеки необходимо соблюдать дистанцию ​​2 метра. На одного посетителя предусмотрено не менее 10 квадратных метров.

Посетители могут находиться в помещениях библиотеки не более 15 минут.

Библиотеки продолжают выдавать книги, журналы и другие издания на дом. Читальные залы библиотек закрыты для посетителей. Все издания, полученные от читателей, отправляются в 72-часовой карантин.

Посетителям библиотеки не доступны компьютеры для общего пользования.

В библиотеках запрещена организация очных мероприятий, не проводятся обучение пользователей и творческие занятия в группах.

Семейный центр цифровых технологий закрыт для посетителей.

В помещении библиотеки запрещается находиться лицам с признаками респираторных инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, кашель, одышка).

Посетителям библиотеки предлагается использовать услуги, предоставляемые удаленно.

При предъявлении карты читателя зарегистрированным пользователям ЛЦБ и ее филиалов предоставляется возможность сдать книги в любой публичной библиотеке Даугавпилса, независимо от того, в какой библиотеке книги были получены.

При изменении эпидемиологической ситуации, порядок обслуживания посетителей библиотеки может быть изменен.

ЛЦБ также предлагает ряд услуг удаленно:

возможность стать пользователем библиотеки, заполнив онлайн анкету;

удаленное резервирование и продление срока использования книг в своем личном профиле электронного каталога «Моя библиотека»;

доступ к базам данных и платформе электронных книг “3td e‑GRĀMATU bibliotēka”;

возможность получить на электронную почту по индивидуальному запросу сканированные материалы;

цифровые справки по электронной почте info@lcb.lv;

удаленные библиотечные уроки для школьников и студентов.

Призываем жителей следить за новостями на сайте библиотеки www.lcb.lv, а также на страницах Facebook ЛЦБ и ее филиалов, где доступна вся актуальная информация о работе и услугах библиотеки – как очно, так и удаленно. Контактная информация библиотек – здесь.

Информацию подготовила:

руководитель отдела по связям с общественностью

Латгальской Центральной библиотеки

Яна Конопецка

jana.konopecka@lcb.lv

www.facebook.com/lcb.lv

Daugavpils

