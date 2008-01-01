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Новости Латвия | 10 января 2021 | 22:41

В Латвию идут крепчайшие за последние два года морозы и снегопады

Пресс-фото

В начале будущей недели в Латвии ожидаются снег и метели при температуре около нуля градусов, но затем придут морозы, прогнозируют синоптики. Подпишитесь на Rus.Lsm.lv Telegram!

И метели, и мороз во многих частях страны будут сильнейшими с 2019 года.

С понедельника до среды в Латвии временами ожидаются снегопады, местами – сильные метели. Ветер порывистый, южный. Больше всего осадков, в том числе в виде мокрого снега и дождей – в Курземе.

Во многих местах толщина снежного покрова вырастет на 10-15 сантиметров, на западе Курземе и в центральных районах может выпасть до 20 сантиметров снега. Во время метели условия вождения будут неравномерными, дорожные условия могут быть длительно осложнены.

В середине недели в Латвии начнет поступать холодный воздух из России. Существует вероятность, что в Видземе и Латгалии температура упадет ниже -20 градусов.

Во второй половине недели снега будет меньше, небо будет временами проясняться, а ветер сменится на северный.

LSM

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