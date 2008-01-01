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Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны. Если что-то до сих пор и оставалось для вас загадкой, то нынче вы наверняка найдете ответ.
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Новости Общество | 10 января 2021 | 22:32
На территории Даугавпилсской больницы устанавливают модульные здания для пациентов с Covid-19
На территории Даугавпилсской региональной больницы устанавливаются модульные здания для пациентов с "Covid-19", сообщили агентству LETA в лечебном учреждении, сообщает ЛЕТА.
В этих помещениях планируется разместить до 30 пациентов с Covid-19, которые не находятся в тяжелом состоянии, но нуждаются в присмотре врачей и стабилизации состояния.
Такие модули позволят освободить часть коек в центре легочных заболеваний и туберкулеза, где лечится большинство пациентов с Covid-19. В настоящее время в больнице имеется 154 места для больных коронавирусом, 129 мест предназначены для пациентов с заболеванием средней тяжести, 19 - для тяжелых пациентов, а также имеются шесть реанимационных кроватей.
Планируется, что до конца января Даугавпилсская региональная больница не будет проводить плановые операции, за исключением онкологических, эндопротезирования и хирургических манипуляций, когда не требуется присутствие анестезиолога, реаниматолога или среднего медицинского персонала. Это решение принято, чтобы освободить ресурсы для лечения больных с коронавирусом.
Больница продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь и плановые диагностические услуги. Ни одно отделение больницы не закрыто.
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