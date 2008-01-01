10 января
Именины:
Дориса, Татьяна / Антония, Зенон, Игнатий
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня вам море будет чуть выше колена, горы же - по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать долго и с удовольствием.
Источник: ignio.com
- День
- -5 .. -7 C
- Вечер
- -12 .. -14 C
- Ветер
- .. 2 м/с
- Ночь
- -6 .. -8 C
- Утро
- -4 .. -6 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.225 ()
|GBP
|0.9013 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.8 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Анастасия Григорьева получит премию от Даугавпилсской думы — за спортивные достижения
За занятое второе место на соревнованиях Кубка мира по вольной борьбе Анастасия Григорьева получит п ... {1}
2. В столкновении скорой помощи и легковушки пострадали двое медиков
3. Жанна Кулакова возглавила бюро развития туризма Даугавпилса
4. В Даугавпилсе в горящем доме погиб человек
6. Социальная служба начнёт выплачивать пособия наличными с 11 января
7. В новогоднюю ночь возможен небольшой мороз
8. Поздравление от Генерального консульства Республики Беларусь
9. Синоптики: больше снега будет после 10 января
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 10 января 2021 | 22:29
До 25 января тест на Covid-19 можно сдать без направления семейного врача
Чтобы сохранить для жителей с симптомами заболевания возможность своевременно сдать тест на Covid-19, Министерство здравоохранения приняло решение до 25 января продлить срок, когда можно сдать анализы без направления семейного врача. Об этом агентству LETA сообщила представитель Минздрава Анна Страпцане.
Она подчеркнула, что в Минздрав в это время будет анализировать, образуются ли очереди на сдачу образцов, чтобы потом принять решение о дальнейших действиях.
Записаться на тест на Covid-19 можно, позвонив по номеру 8303.
Также можно записаться, позвонив в Centrālajā laboratorija по номеру 8330, в E. Gulbja laboratorija - 67801112, в MFD Laboratorija - 66164606 и в NMS Laboratorija - 67144015.
Номера для записи и время работы пунктов сдачи анализов доступны на домашней странице Национальной службы здравоохранения.
Записаться можно и в электронном виде: на домашних страницах Рижской Восточной клинической университетской больницы и лаборатории E. Gulbja laboratorija, а также в Centrālajā laboratorija, написав на электронную почту analizes@laboratorija.lv и указав свои имя, фамилию и контактный телефон.
Добавить комментарий