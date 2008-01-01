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Сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность - только утомитесь. Ей тоже можно найти применение.
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Новости Культура | 9 января 2021 | 18:19
Даугавпилсские белорусы подвели итоги года и уже готовятся к ZOOM-конференции
В Центре белорусской культуры (ЦБК) открылась ежегодная фотовыставка, подводящая итоги минувшего года. Несмотря на многочисленные пандемийные трудности, все десять выставочных стендов заполнены снимками — жизнь кипела вовсю, и кипение продолжается.
«Кое-что нам удалось сделать вживую. В феврале 2020 года впервые состоялась международная конференция «Белорусские чтения»; с аншлагом прошел концерт, посвященный 20-летию нашего танцевального коллектива «Лянок». Ансамбли ЦБК съездили в Клайпеду и Вентспилс, где успешно выступили на празднике Купалья, были у нас и концерты в Латгалии, за пределами Даугавпилса. В ЦБК работали художественные выставки Василия Малыщица, Софии Шабуневич, Надежды Изенёвой, Анастасии Сазанковой, Велты Лоце. Не забывали мы и о мастер-классах, знакомящих с белорусскими традициями и обрядовыми праздниками.
Ну, а потом наступила онлайн-эпоха. В совершенно новом для нас формате прошли фестиваль «Белорусский кирмаш в Даугавпилсе», вебинар с Витебским государственным университетом им. П. Машерова, посвященный 155-летию Яниса Райниса, «Пилиповские вечёрки» и другие мероприятия», — напомнила Rus.Lsm.lv методист ЦБК Мария Пометько.
Руководитель Центра белорусской культуры Жанна Романовская рассказала, что уже идет активная подготовка ко второй конференции «Белорусские чтения»: «Мы приурочили ее изначально к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля. Уже на следующей неделе разошлем информацию партнерам. Конечно, всё будет проходить при помощи ZOOM. Надеемся, что в этом появятся и свои плюсы: к нам присоединятся, например, эстонские коллеги, они в прошлом году не смогли приехать».
Увы, решили не проводить колядки с выходом на главную пешеходную улицу Ригас: «Наши ряженые — очень контактные персоны. К примеру, цыганка подходит к прохожим, берет за руку, гадает. А суманоша тут же просит пожертвования. Контакт неизбежен, и придется «антиковидные» правила нарушать, чего мы себе позволить не можем. Поэтому в этом году выпустим посвященный белорусским колядкам буклет и будем надеяться на лучшее в следующем году. Сейчас мы оформляем выставку рождественских открыток — ее покажем на нашей домашней странице».
Итоговая фотовыставка продлится в ЦБК в течение всего 2021 года. «Когда-нибудь к нам обязательно придут посетители, им будет приятно увидеть что-то новое и вспомнить яркие события прошлого года», — заключила Романовская.
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