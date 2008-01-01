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Новости Культура | 9 января 2021 | 18:15

Центр Ротко призывает художников фантазировать — в пределах допустимого

Daugavpils.lv

Даугавпилсский Арт-центр имени Марка Ротко объявляет о начале приема заявок для участия в традиционной конкурсной выставке художников Латгальского региона. Планируется, что выставка пройдет с 16 апреля по 13 июня.

Ежегодные коллективные экспозиции латгальских художников, проходящие каждый год с открытия Арт-центра в 2013-м, обычно имеют заранее объявленную тему, как правило — предельно философическую. Например, прошлогодняя выставка называлась «Изнутри вовне», ранее были «Формы тишины и пустоты», «Без названия» и т. д. Тема нынешнего сезона — «Легализованные фантазии».

«Мы живем в непростое время: сейчас жизнь полна правил, законов, ограничений и указаний, как надлежит действовать. Скрупулезная регламентация всего — сложное испытание для человека, она может, с одной стороны, породить апатию и депрессию, с другой — стать причиной необоснованных бунтов. Мы призываем художников к некоторой вольности — не разрушительной, а интеллектуально-фантазийной, без которой нет демократического общества», — пояснил специалист по связям с общественностью Центра Ротко Айвар Барановский.

Анкеты для участия в выставке принимаются до 10 марта. Каждый художник может заявить не более трех работ. Все подробности — на домашней странице Арт-центра имени Марка Ротко.

LSM

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