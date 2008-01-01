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Новости Общество | 9 января 2021 | 18:11
В даугавпилсских школах появились термокамеры
В школах Даугавпилса устанавливают термокамеры, чтобы на входе выявлять тех, у кого высокая температура. В самоуправлении считают, что это одна из мер, которая поможет бороться с распространением Covid-19. В 19 школах города поставят 34 термокамеры. Первое оборудование уже подключено и работает в художественной школе Saules, рассказывает Служба новостей Латвийского радио-4.
В Даугавпилсе в художественной школе Saules термокамеры поставили ещё перед новым годом. В школе их три — по числу входов. Сама камера небольшая, сразу и не догадаешься, что она меряет температуру.
Когда человек входит в помещение, оборудование фиксирует температуру тела, а на экран монитора дежурной выводятся эти данные с фотографией вошедшего. Для 19 школ Даугавпилса самоуправление купило 34 термокамеры
Заместитель председателя городской думы Даугавпилса Янис Дукшинский объясняет: нужно не только установить камеру, но и протянуть дополнительные провода, чтобы подключить оборудование, на компьютеры установить программное обеспечение. В планах — закончить работу во всех школах до 15 января.
«Параллельно разрабатываются правила использования их — охрана базы данных, так как они считаются видеокамерами, нужны отдельные правила. Когда люди будут заходить в школу — взрослые или дети, то сразу будет фиксироваться их температура. Пока градусный режим будет стоять 37,5 градусов».
Цель установки термокамер — чтобы люди с симптомами болезни не находились в школе. Но пока неясно, что будут делать, когда обнаружат человека с повышенной температурой, рассказывает руководитель управления образования Даугавпилса Марина Исупова.
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