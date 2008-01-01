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Новости Общество | 8 января 2021 | 19:04

Даугавпилсский туристический информационный центр - один из самых активных ТИЦ в Латвии

2020 год был особенно трудным для туристической отрасли как в Латвии, так и за рубежом из-за распространения вируса Covid-19 и введенных ограничений. Однако в летнем сезоне развивался местный туризм.

Жители Латвии отправились путешествовать по всей стране, включая Даугавпилс, открывая для себя необыкновенные пейзажи и жемчужины истории и культуры, отдавая предпочтение пешеходным тропам, выбирая интересные места для отдыха и получая положительные эмоции.
Во время пандемии Даугавпилсский туристический информационный центр работал всю неделю и оказывал услуги по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни. Жители и гости города получали информацию о возможностях отдыха в Даугавпилсе и его окрестностях. Гости Даугавпилса в ТИЦ могли получить исчерпывающую информацию, а также имели возможность приобрести сладкие сувениры с символикой Даугавпилса и работы местных ремесленников. Туристический информационный центр предлагал интересные и познавательные экскурсии по Даугавпилсу и Даугавпилсской крепости.

В 2020 году Даугавпилсский туристический информационный центр активно работал в интернет-среде и дополнял информацию на сайте visitdaugavpils.lv. Было написано несколько пресс-релизов о мероприятиях в городе, возможностях отдыха и достопримечательностях, а также расширен ассортимент сувениров и изданы новые печатные материалы.

В 2020 году новостной портал Travelnews.lv посетили 1,3 миллиона уникальных пользователей Интернета; он сотрудничал с 26 туристическими информационными центрами (ТИЦ), которые активно информировали читателей портала даже в условиях пандемии. Даугавпилсский туристический информационный центр занимает второе место в ТОП-10 редакции Travelnews.lv. ТОП-10 самых активных туристических информационных центров по мнению редакции Travelnews.lv: Рижское бюро по развитию туризма; Даугавпилсский ТИЦ; Сигулдский ТИЦ; Валмиерский ТИЦ; Вентспилсский ТИЦ; Резекненский ТИЦ; Цесиский ТИЦ; Tукумский ТИЦ; Лиепайский ТИЦ; Юрмальский ТИЦ.

Благодарим редакцию Travelnews.lv за ​​высокую оценку и надеемся на продуктивную работу в 2021 году.

Информация:
Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления
Тел. +371 65422818, +371 26444810
Эл. почта: turisms@daugavpils.lv
Web: www.visitdaugavpils.lv
Facebook: www.facebook.com/Daugavpils.travel

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