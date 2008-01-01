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Сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они-де не железные.

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Новости Общество | 8 января 2021 | 19:02

Информация о возможности сдать тест на COVID в Даугавпилсе

В Даугавпилсе есть несколько лабораторий, где можно сдать тест на COVID-19 по предварительной записи. В основном тест можно сдать только в рабочие дни, но тесты на COVID можно будет сдать и в праздничные дни. Для этого необходимо предварительно записаться по указанным телефонам.

В E.Gulbja laboratorija тест можно сдать в рабочие дни по предварительной записи. Запись по тел. 8303 или 8330. https://www.egl.lv/par-mums/filiales-un-darba-laiki/

Центральная лаборатория проводит тесты на COVID в Гривской поликлинике, запись по тел. 8303 или 8330. Филиал лаборатории работает также на улице Виестура, 3, рядом с Центральной поликлиникой, в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Лаборатория BIOR проводит тестирование на улице Варшавас, 24 в рабочие дни с 8.00 до 12.00, запись по тел. 28369560.

Лаборатория NMS начнет тестирование на COVID с 1 января 2021 года. Тестирование проводиться по адресу ул. Циетокшня, 44 с 10.00 до 14.00, запись по тел. 67144015.

Отдел общественных отношений и маркетинга городской думы.

Daugavpils
 

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