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Вы опять заболеете альтруизмом, филантропией и прочей гуманистической холерой. И откуда только у вас силы берутся?
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 8 января 2021 | 19:00
Во время удаленного обучения улучшена материально-техническая база
Для обеспечения качественного процесса удаленного обучения в учебных заведениях в период с 27 марта 2020 года по 4 декабря 2020 года Управление образования города Даугавпилса получило от Министерства образования и науки 236 ноутбуков, 92 планшета и 144 смартфона, которые выданы школьникам для использования во время удаленного обучения.
В сотрудничестве с самоуправлением в 2020-2021 году реализуется проект по оборудованию рабочих мест для учителей школ Даугавпилса, ЦКПО «Даугавпилсская средняя школа дизайна и искусства «Saules skola»» и Даугавпилсского детско-юношеского центра «Яуниба», в рамках которого закуплено 932 компьютера за счет заемных средств и софинансирования самоуправления. В декабре 2020 года закуплено 245 ноутбуков, которые выданы учебным заведениям; оставшиеся 687 ноутбуков будут доставлены к марту этого года. В конце 2020 года на средства Управление образования Даугавпилса было приобретено IT-оборудование на сумму 100000 евро для школ Даугавпилса, а также самоуправление обеспечило закупку 60 ноутбуков для дошкольных образовательных учреждений Даугавпилса.
С 1 сентября 2020 года в стране началось внедрение содержания образования на основе компетентностного подхода в учреждениях начального и среднего общего образования, для чего необходимы учебные пособия, материалы и оборудование, отвечающие новому стандарту обучения. Осенью 2020 года в результате закупки были заключены договора на закупку оборудования для городских школ, необходимого по предмету «Дизайн и технологии», на сумму 166 376 евро (срок исполнения договора – до марта этого года).
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