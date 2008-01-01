Конкурс рождественских песен приглашают смотреть онлайн

Новости Культура | 8 января 2021 | 18:53

С 7 по 11 января в Даугавпилсе проходит III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен, за победу в котором борются более 2000 участников из 15 стран. Хотя в этом году концерты проходят в непривычном формате, посмотреть выступление вокалистов сможет любой ценитель музыки.

Изначально этот конкурс проходил в рамках Международного фестиваля духовной музыки «Серебряные колокола», который за 20 лет стал одним из самых ярких и значимых событий культурной жизни Даугавпилса. Однако со временем конкурс молодых исполнителей развился и стал отдельным мероприятием, которое на этот раз прозвучит в другом формате: выступления из храмов и концертных залов переместились в виртуальное пространство. 66 хоров, 81 солист, а также вокальные ансамбли и дуэты, представляющие Латвию, США, Болгарию, Беларусь, Грузию, Хорватию, Казахстан, Россию, Литву, Македонию, Молдову, Польшу, Румынию, Швецию и Украину прислали записи своих выступлений. Лучшие из них с 7 января все желающие могут посмотреть на Youtube канале «Latvian Contests».

Все присланные записи будет оценивать жюри, в состав которого входят 8 экспертов по вокальной музыке из шести стран – Латвии, Беларуси, России, Украины, Польши и Италии. Победители будут определены в нескольких категориях: Традиционная оригинальная рождественская песня, Народная рождественская песня, Произведение сакрального характера рождественского периода, Современная рождественская песня. Результаты будут объявлены на следующей неделе.

Организация музыкальных конкурсов удаленно в 2020 году стала обычной практикой. В Даугавпилсе в таком формате прошло несколько мероприятий, выступления участников которых, наряду с выступлениями участников конкурса рождественских песен, также можно посмотреть на канале «Latvian Contests».

III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен организован Управлением культуры Даугавпилсской городской думы в сотрудничестве с Даугавпилсским Домом Единства

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