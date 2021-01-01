О продуктовых пакетах и пакетах основной материальной помощи от ЕС

Новости Общество | 7 января 2021 | 17:10

Социальная служба информирует, что отдельно проживающие лица, чей уровень дохода составляет от 242,01 евро до 327,00 евро, могут получить в Красном кресте поддержку ЕС. Чтобы получить поддержку, лицам, у которых ранее в справке не было указания на право получения поддержки, можно связаться с Социальной службой по телефону, чтобы договориться о порядке получения справки о статусе.

Телефон для справок – 25900738.

Телефон для справок клиентам, проживающим на ул. Шаура, 23, 26, 28 - 29153451.

Справка выдается на основании представленной в 2020 году декларации о доходах и заявления на присвоение статуса малообеспеченной семьи (лица).

Уровень доходов для получения пакетов продуктов и основной материальной помощи с 01.01.2021. составляет 327 евро (до этого был 242 евро) для первого или единственного лица в домохозяйстве, а для каждого следующего лица в домохозяйстве - 229 евро.

Все виды пакетов (кроме канцелярских товаров для детей до 2 лет), гуманитарную помощь можно получить на ул. Вентспилс, 22 (со двора), т.28820233:

Вторник с 15.00 - 18.00

Среда с 12.00. - 18.00

Четверг с 15.00 - 18.00

Все виды пакетов можно получить на ул. 18 Новембра, 197 v, t.26870541 :

Понедельник 14.00 - 18.00

Вторник 10.00. - 15.00

Четверг 10.00. - 15.00

Телефон для информации 26 36 40 32

Подробная информация на www.atbalstapakas.lv

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям Марина Горкина

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