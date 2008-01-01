7 января
Православное Рождество Христово
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Поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение, и действуйте пошагово.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 7 января 2021 | 17:08
Даугавпилсу выделили финансирование на покупку новых автобусов и строительство новой трамвайной линии
7 января на заседании Кабинета министров были приняты поправки к правилам КМ, предусматривающие выделение Даугавпилсу финансирования на развитие инфраструктуры общественного транспорта.
23 миллиона евро выделены на строительство новой трамвайной линии и приобретение новых трамваев, еще 10 миллионов евро – на приобретение новых автобусов. Планируется закупить по крайней мере 35 дружественных для окружающей среды автобусов.
Отдел общественных отношений и маркетинга
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