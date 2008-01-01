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Сегодня вы можете решить, что дело уже сделано, и можно почивать на лаврах, но вас ждет разочарование. Это - лишь одна из многих ступеней, на которые вам предстоит взобраться, если вы желаете дойти до конца лестницы.

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Новости Латвия | 6 января 2021 | 19:17

В выходные будет холодно — прогноз

Пресс-фото

В конце недели в Латвии температура воздуха понизится, свидетельствуют прогнозы.

В четверг и пятницу и ночью, и днем будет около +1... -4 градусов, местами прйдет снег. Больше всего осадков ожидается на юге страны, где толщина снежного покрова местами может вырасти на несколько сантиметров.

В выходные будет в основном дуть слабый северо-восточный, северный ветер. Днем будет около 0... -5 градусов, на востоке — до -7 градусов, ночами — -4... -9 градусов. Будет главным образом пасмурно, но есть небольшая вероятность того, что облака разойдутся — в этом случае ночью и утром местами в Видземе и Латгале столбик термометра опустится немного ниже отметки в -10 градусов.

В начале следующей недели вновь станет немного теплее, а в середине месяца ожидается период холодной погоды.

LSM

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