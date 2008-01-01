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Сегодня вы можете решить, что дело уже сделано, и можно почивать на лаврах, но вас ждет разочарование. Это - лишь одна из многих ступеней, на которые вам предстоит взобраться, если вы желаете дойти до конца лестницы.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 6 января 2021 | 19:17
В выходные будет холодно — прогноз
В конце недели в Латвии температура воздуха понизится, свидетельствуют прогнозы.
В четверг и пятницу и ночью, и днем будет около +1... -4 градусов, местами прйдет снег. Больше всего осадков ожидается на юге страны, где толщина снежного покрова местами может вырасти на несколько сантиметров.
В выходные будет в основном дуть слабый северо-восточный, северный ветер. Днем будет около 0... -5 градусов, на востоке — до -7 градусов, ночами — -4... -9 градусов. Будет главным образом пасмурно, но есть небольшая вероятность того, что облака разойдутся — в этом случае ночью и утром местами в Видземе и Латгале столбик термометра опустится немного ниже отметки в -10 градусов.
В начале следующей недели вновь станет немного теплее, а в середине месяца ожидается период холодной погоды.
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