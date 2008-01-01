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Новости Общество | 6 января 2021 | 15:50

III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен в Даугавпилсе

7-11 января 2021 года в Даугавпилсе состоится III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен, в котором в этом году примут участие около 2000 участников из 66 хоров, вокальных ансамблей и дуэтов, а также 81 солист.

На III Международном конкурсе молодых исполнителей рождественских песен будут представлены 15 стран: США, Болгария, Беларусь, Грузия, Хорватия, Казахстан, Россия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Швеция и Украина.

Конкурсанты выберут песню для исполнения в одной или нескольких категориях: Традиционная оригинальная рождественская песня, Народная рождественская песня,

Произведение сакрального характера рождественского периода, Современная рождественская песня. Выступление конкурсантов будут оценивать восемь экспертов по вокальной музыке из шести стран - Латвии, Беларуси, России, Украины, Польши и Италии.

Поскольку в этом году у любителей рождественской музыки не будет возможности лично насладиться музыкальными выступлениями, организаторы конкурса предоставят альтернативу – с 7 января все желающие смогут посмотреть выступления конкурсантов на Youtube канале «Latvian Contests».

Изначально конкурс был частью Международного фестиваля духовной музыки «Серебряные колокола», но со временем превратился в самостоятельное мероприятие.

III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен организован Управлением культуры Даугавпилсской городской думой в сотрудничестве с Даугавпилсским Домом Eдинства.


Дополнительная информация:

Евгений Устинсков

Художественный руководитель фестиваля, автор проекта

Т.: 371 29538278

E-мейл: sb2@inbox.lv

 

Управление культуры Даугавпилсской городской думы

Т.: 371 6523601

E-pasts: kultura@daugavpils.lv

https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/

Daugavpils
 

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