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Потребности семейства выйдут сегодня на первый план. Однако, как ни странно, это нисколько не помешает вам работать, а скорее подхлестнет ваш трудовой энтузиазм.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 6 января 2021 | 15:50
III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен в Даугавпилсе
7-11 января 2021 года в Даугавпилсе состоится III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен, в котором в этом году примут участие около 2000 участников из 66 хоров, вокальных ансамблей и дуэтов, а также 81 солист.
На III Международном конкурсе молодых исполнителей рождественских песен будут представлены 15 стран: США, Болгария, Беларусь, Грузия, Хорватия, Казахстан, Россия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Румыния, Швеция и Украина.
Конкурсанты выберут песню для исполнения в одной или нескольких категориях: Традиционная оригинальная рождественская песня, Народная рождественская песня,
Произведение сакрального характера рождественского периода, Современная рождественская песня. Выступление конкурсантов будут оценивать восемь экспертов по вокальной музыке из шести стран - Латвии, Беларуси, России, Украины, Польши и Италии.
Поскольку в этом году у любителей рождественской музыки не будет возможности лично насладиться музыкальными выступлениями, организаторы конкурса предоставят альтернативу – с 7 января все желающие смогут посмотреть выступления конкурсантов на Youtube канале «Latvian Contests».
Изначально конкурс был частью Международного фестиваля духовной музыки «Серебряные колокола», но со временем превратился в самостоятельное мероприятие.
III Международный конкурс молодых исполнителей рождественских песен организован Управлением культуры Даугавпилсской городской думой в сотрудничестве с Даугавпилсским Домом Eдинства.
Дополнительная информация:
Евгений Устинсков
Художественный руководитель фестиваля, автор проекта
Т.: 371 29538278
E-мейл: sb2@inbox.lv
Управление культуры Даугавпилсской городской думы
Т.: 371 6523601
E-pasts: kultura@daugavpils.lv
https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/
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