Уборку Даугавпилсских дорог осуществляет 9 единиц техники

Новости Общество | 5 января 2021 | 22:00

В первое утро нового года жителей Даугавпилса ожидал поистине зимний сюрприз: земля и деревья были укрыты пышным снежным покрывалом. Такая погода установилась на несколько последующих дней. Пока кто-то с радостью воспользовался редкой возможностью и отправился кататься с горки, лепить снеговиков и любоваться живописными пейзажами, городские коммунальные службы в срочном порядке обрабатывали и очищали заснеженные дороги.

В этом году в уборке улиц и дорог Даугавпилса задействовано 32 единицы техники: 15 из них чистят тротуары, 9 – убирают дороги. Остальные машины погружают и вывозят снег.

Утром 1 января бригада приступила к уборке дорог сразу, как только пошел снег. Работы в особо интенсивном режиме продолжались до 3 января, когда снегопад прекратился. На данный момент практически все дороги города, подлежащие уборке, приведены в порядок.

Уборка дорог проводится согласно погодным условиям и нормативным актам. При переменчивых погодных условиях (снегопаде) в приоритетном порядке (в течении 4-х часов после начала снегопада или обледенения) очищаются и обрабатываются противогололедными материалами дороги, по которым курсирует общественный транспорт. Особое внимание уделяется участкам дорог с большим уклоном: при необходимости их обрабатывают несколько раз. Когда уборка этих улиц завершена, техника направляется на участки с меньшей интенсивностью движения.

Во время снегопада уборка тротуаров начинается в 4 часа утра, чтобы к 7 часам утра были обработаны противогололедными материалами тротуары с интенсивным пешеходным движением. После окончания снегопада тротуары в центре города приводят в порядок в течении 4-х часов (чистится снег, после чего производится посыпка), тротуары вдоль магистральных улиц – в течении 6 часов, все остальные улицы в микрорайонах – в течение 12 часов.

В зимний период жителям необходимо быть внимательными, учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия. В свою очередь водителям необходимо снизить скорость движения, увеличить дистанцию, а также обязательно следить за тем, чтобы покрышки имели соответствующую глубину протектора.

Ответственные службы призывают горожан быть взаимовежливыми и не мешать работе снегоуборочной техники, чтобы она как можно быстрее могла приводить в порядок улицы города, делая их безопасными и для автоводителей, и для пешеходов.

Daugavpils

