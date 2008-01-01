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Новости Общество | 5 января 2021 | 21:58
Завершена реконструкция спортзала 15-й средней школы
В конце прошлого года завершились строительные работы в спортзале Даугавпилсской средней школы № 15. У учеников и городских баскетбольных команд совсем скоро появится оборудованное по самым высоким стандартам место для занятий спортом и тренировок, а Даугавпилс получит спортивный объект, который сможет принимать соревнования государственного уровня.
Вопрос о реконструкции этого спортзала назревал уже давно: капитальный ремонт в одном из крупнейших школьных спортзалов города не проводился более 40 лет, с момента открытия учебного заведения в далеком 1978 году. В бюджете 2020 года самоуправление выделило более полумиллиона евро на его модернизацию.
Строительные работы начались в мае, и на данный момент практически завершены. Отремонтирован весь зал (площадью 654,4 м2) и балкон, перепланированы подсобные помещения (площадью 149,90 м2), заново построены раздевалки, душевые, туалеты и помещения для тренеров, обновлен потолок, установлена современная система вентиляции, построена система пожарной безопасности, модернизирована система отопления, установлены новые гимнастические стенки и оборудование для гимнастики, новые баскетбольные кольца со щитами, а также оборудование для подъема щитов, что позволит сделать зал пригодным также для соревнований по волейболу и другим видам спорта, половое покрытие полностью заменено согласно самым высоким стандартам. В ближайшее время также будет установлено электронное информационное табло, и тогда зал будет соответствовать всем нормативам для проведения баскетбольных турниров самого высокого уровня.
С реконструкцией этого зала практически завершится привидение в порядок спортивной инфраструктуры школ города. Однако у самоуправления есть большие планы по улучшению других и созданию новых объектов. Так, например, в ближайшее время завершится укладка нового покрытия в волейбольном зале Спортивной школы. Планируется также развитие футбольной инфраструктуры, строительство тира, создание легкоатлетического манежа и осуществление других проектов.
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