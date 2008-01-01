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Новости Общество | 5 января 2021 | 19:43
In memoriam: отец Алексий Жилко (1945-2021)
Вечером 4 января 2021 года после продолжительной болезни скончался глава Центрального Совета Древлеправославной Поморской церкви Латвии, многолетний наставник Даугавпилсской (1-й Новостроенской староверской) общины о. Алексий Жилко.
Алексий Жилко родился 13 декабря 1945 года в Риге, в староверской семье.
В 1984 году он был избран председателем совета Рижской Гребенщиковской общины. В 1989 году вместе с семьей переехал в Даугавпилс, где много лет руководил Новостроенской староверской общиной.
Отец Алексий также возглавлял Центральный Совет Древлеправославной Поморской церкви Латвии.
За заслуги перед Латвией о. Алексий Жилко был награжден Орденом Трех звезд III степени.
D-fakti.lv
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