В новогоднюю ночь в Лудзе нашли снаряд времен Второй мировой войны

Новости Происшествия | 5 января 2021 | 19:03

Сотрудники Государственной полиции в ночь на 1 января в 0.12 в Лузде, на улице Талавияс, заметили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Он был оставлен на проезжей части каким-то человеком или группой лиц, сообщает LTV.

Государственная полиция оцепила территорию, а снаряд передала саперам для обезвреживания.

«Если бы кто-то наехал на снаряд, последствия были бы действительно ужасными», — подчеркивает глава ведомства Арманд Рукс.

По поводу произошедшего начат уголовный процесс. Согласно закону, за такое нарушение грозит до 3 лет лишения свободы, или до 10 лет, если преступление совершено в группе.

LSM