5 января
Именины:
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Гороскоп на день
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22 декабря
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Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 5 января 2021 | 19:03
В новогоднюю ночь в Лудзе нашли снаряд времен Второй мировой войны
Сотрудники Государственной полиции в ночь на 1 января в 0.12 в Лузде, на улице Талавияс, заметили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Он был оставлен на проезжей части каким-то человеком или группой лиц, сообщает LTV.
Государственная полиция оцепила территорию, а снаряд передала саперам для обезвреживания.
«Если бы кто-то наехал на снаряд, последствия были бы действительно ужасными», — подчеркивает глава ведомства Арманд Рукс.
По поводу произошедшего начат уголовный процесс. Согласно закону, за такое нарушение грозит до 3 лет лишения свободы, или до 10 лет, если преступление совершено в группе.
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