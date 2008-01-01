Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 5 января 2021 | 16:24

На 4 января 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администратор бюро;

- арт-терапевт;

- архитекторы;

- бетонщики;

- бухгалтеры;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водитель тракторной техники;

- водители экскаватора;

- дамские парикмахеры;

- директор школы;

- дворник;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- заведующий магазином;

- закройщик;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- инструктор по обучению;

- инженер мехатроники (работа в Ливанах);

- инженер радиоэлектроники (работа в Ливанах);

- инженер по подготовке производства;

- инженер-программист;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- инженер-электрик (работа в Ливанах);

- инспектор по качеству продукции;

- каменщики;

- конструктор механики;

- кондитер;

- коптильщик мяса;

- логопед;

- маляры;

- маникюр;

- мастера швейного производства;

- мастер на производстве (работа в Ливанах);

- медсестра в школу;

- методист образования;

- механик в цех;

- механик оборудования металлообработки;

- механик электромеханического оборудования;

- монтер слаботочных систем;

- мужской парикмахер;

- мойщик автомобилей;

- операторы ввода данных;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы бурения;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- отделочники;

- операторы производства пищевых продуктов;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- помощник бухгалтера;

- продавец в цветочный магазин;

- продавец розничной торговли;

- помощник бухгалтера;

- портной;

- почтальоны;

- производственный бригадир (металлообработка);

- работники склада;

- работник фермы;

- разнорабочие;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель фермы;

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководитель проекта;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сборщик электроники;

- сварщики;

- секретари делопроизводства;

- семейный врач;

- сельский рабочий;

- скотник;

- слесари;

- слесарь монтажных работ;

- слесарь металлоконструкций;

- сортировщик;

- специалист качества пищевых продуктов;

- специалист по закупкам;

- специалист по тестированию информационных систем;

- специалисты социальных сетей;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- телятник;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- технолог (металлообработка, машиностроение);

- управляющий монтажных работ;

- установщики станков по деревообработке (работа в Риге);

- учителя дошкольного образования;

- учитель информатики;

- финансовый аналитик;

- швеи;

- штукатуры;

- эколог;

- экономисты;

- электрики.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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