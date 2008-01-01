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Вы знаете, чего стоите - так потребуйте часть наличными. Сегодня, как не странно, может быть удовлетворена даже столь дерзкая просьба.
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Новости Латвия | 4 января 2021 | 20:32
Синоптики: больше снега будет после 10 января
На этой неделе небольшой снег возможен в Латвии каждый день, а после 10 января ожидается циклон, и, согласно текущим прогнозам синоптиков из Global Forecast System, снегопады будут частыми, возможна и метель, сообщает ЛЕТА.
В первой половине этой недели температура воздуха будет близка к нулю, временами возможны небольшой снег, туман, моросящий дождь. Во второй половине недели похолодает. Ветер будет слабым или умеренным с востока и северо-востока.
Ожидается, что на следующей неделе циклон принесет больше осадков. В некоторых районах Латвии возможны очень сильные снегопады. Самый глубокий снежный покров может образоваться местами в Курземе и юго-западной части Видземе, в том числе в столице.
Уже сообщалось о резком повышении температуры воздуха в стратосфере над Арктикой. Не исключено, что во второй половине января и феврале в Северной Европе будут преобладать потоки воздуха с севера и востока, поэтому и в Латвии может быть глубокий снег и сильные морозы.
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