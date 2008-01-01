В Даугавпилсе в горящем доме погиб человек

Новости Происшествия | 4 января 2021 | 20:20

Пресс-фото Пресс-фото

В субботу, 2 января 2021 года, в результате пожара в жилом доме в Даугавпилсе погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Пожарно-спасательная служба получила вызов о пожаре в одноэтажном жилом доме в Даугавпилсе около 13 часов. На месте происшествия пожарные констатировали, что площадь горения составляет около 80 кв.м.

В пожаре погиб человек.

D-fakti.lv