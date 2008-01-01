4 января
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Не все то золото, что блестит. А ведь иногда искушение столь велико. Сегодня есть шанс, что поддавшись ему, вы сможете приобрести нечто, жизненно вам необходимое.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 4 января 2021 | 17:08
Социальная служба начнёт выплачивать пособия наличными с 11 января
Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» информирует, что выплата наличных денег в кассе Социальной службы на ул. Виенибас, 8 будет происходить с 11 января 2021 года.
Прием клиентов - только по предварительной записи
понедельник 8.00 -12.00, 12.30-16.30
вторник 8.00 -12.00, 12.30-15.30
среда 8.00 -12.00, 12.30-15.30
четверг 8.00 -12.00
Социальная служба напоминает, что с целью уменьшить риски распространения инфекции Covid-19, приходя на прием, обязательно нужно использовать защитные маски, закрывающие нос и рот, соблюдать двухметровую дистанцию. В случае несоблюдения мер безопасности специалисты Социальной службы клиентов обслуживать не будут.
Будем ответственны как за свою безопасность, так и за безопасность окружающих!
Благодарим за понимание!
Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям Марина Горкина
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