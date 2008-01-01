Социальная служба начнёт выплачивать пособия наличными с 11 января

Новости Общество | 4 января 2021 | 17:08

Учреждение Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» информирует, что выплата наличных денег в кассе Социальной службы на ул. Виенибас, 8 будет происходить с 11 января 2021 года.

Прием клиентов - только по предварительной записи

понедельник 8.00 -12.00, 12.30-16.30

вторник 8.00 -12.00, 12.30-15.30

среда 8.00 -12.00, 12.30-15.30

четверг 8.00 -12.00

Социальная служба напоминает, что с целью уменьшить риски распространения инфекции Covid-19, приходя на прием, обязательно нужно использовать защитные маски, закрывающие нос и рот, соблюдать двухметровую дистанцию. В случае несоблюдения мер безопасности специалисты Социальной службы клиентов обслуживать не будут.

Будем ответственны как за свою безопасность, так и за безопасность окружающих!

Благодарим за понимание!

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям Марина Горкина

Daugavpils

