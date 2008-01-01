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Сегодня вы можете почувствовать себя маленьким и слабым. В таком случае лучше укрыться в собственной норе и ограничить контакты с людьми. Рискованные действия сегодня не оправдаются.
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Новости В мире | 1 января 2020 | 21:23
Полученные в Великобритании водительские права придётся сменить
Права, полученные в Великобритании, придется обменять на латвийские, если водитель собирается постоянно жить в Латвии, сообщает LETA.
Существующий порядок предусматривает, что тем, кто приезжает в Латвию из-за рубежа и собирается находиться в ней дольше года, нужно обменять права на латвийские. Исключение составляют страны ЕС, и после Brexit Великобритания больше не подпадает под это исключение.
Выданные в Латвии водительские права при этом действенны на территории Соединенного Королевства до конца их срока годности или не дольше, чем в течение трех лет после того, как иностранный гражданин стал резидентом Великобритании. Также права перестают действовать на территории Великобритании, если их обладатель достиг возраста 70 лет.
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