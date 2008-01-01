1 января
Новый год, Всемирный день мира
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Лаймнесис, Солвита, Солвия / Григорий, Илья
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Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Особенно, если вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Да и назревающий конфликт быстро разрешится.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 1 января 2020 | 21:12
В столкновении скорой помощи и легковушки пострадали двое медиков
В Даугавпилсе утром 1 января произошла авария, в результате которой пострадали два медика, сообщает ЛЕТА.
По данным Госполиции, в 10.54 автомобиль Службы неотложной медицинской помощи Subaru начал скользить по дороге, а затем столкнулся с Volvo.
Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.
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