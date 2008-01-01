В столкновении скорой помощи и легковушки пострадали двое медиков

Телец

21 апреля

- 20 мая

Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Особенно, если вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Да и назревающий конфликт быстро разрешится.