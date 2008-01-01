Самоизоляцию можно не соблюдать, вернувшись из 9 стран

Новости В мире | 1 января 2020 | 20:58

Пресс-фото Пресс-фото

Провести 10 дней в самоизоляции обязательно необходимо тем, кто въехал или вернулся в Латвию из всех стран Европейского союза или Европейской экономической зоны, кроме Исландии и Ватикана. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

При этом все, кто вернулся из Великобритании или Южноафриканской республики, должны 10 дней соблюдать самоизоляцию, а также дважды сдать тест на Covid-19 — по приезду и на 9-й день изоляции.

Не надо соблюдать самоизоляцию (.pdf), вернувшись из Ватикана и Исландии, а также Японии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Тайланда, Австралии и Новой Зеландии.

Со странам, где уровень заболеваемости (среднесуточное число новых случаев на 100 тыс. человек за последние 2 недели) в два раза превышает средний по ЕС/ЕЭЗ и Соединенному Королевству (больше 856,2), не ведется международное пассажирское сообщение — через аэропорты, порты, автобусные вокзалы и железную дорогу. Это Лихтенштейн, Литва, Сан-Марино, Словения, Нидерланды, Чехия и не упомянутые в других пунктах документа государства. Туда также не советуют ехать без особой необходимости.

Остальные государства ЕС/ЕЭЗ — в списке «рекомендовано не ехать». Там уровень заболеваемости больше 50 на 100 тыс. человек. Если человек там все же побывал, то, вернувшись или въехав, нужно 10 дней провести в самоизоляции. В перечне есть и ряд других стран.

Ранее было принято решение, что каждый, кто въезжает в Латвию, должен регистрироваться в системе Covidpass.lv. Она разработана, чтобы полученные данные использовать для эпидемиологической безопасности и отслеживания контактных лиц. С началом усиленных проверок около 30% пересекающих границу не регистрировались в системе, но уже спустя несколько дней доля таких путешественников значительно сократилась.

LSM