В Латвию придут холода — прогноз

Новости Латвия | 1 января 2020 | 20:51

meteolapa.lv meteolapa.lv

В ближайшие шесть недель в Латвии ожидаются морозы — столбик термометра может опуститься до отметки -20 градусов и ниже. Морозов, вероятнее всего, можно ожидать в конце января. Об этом сообщает агентство LETA.

Согласно информации European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Европейского центра по среднесрочным прогнозам погоды), минимум до середины февраля температура воздуха будет примерно соответствовать климатической норме — или опускаться чуть ниже. Если прогнозы исполнятся, это будет самый длинный в Латвии холодный период с февраля и марта 2018 года.

В самые холодные ночи столбик термометра может опускаться до минимума за последние два года — в январе 2019-го в Латвии последний раз было -20 градусов. Тридцатиградусных морозов в стране не регистрировали с 7 января 2017 года.

На следующей неделе сохранится температура выше -10 градусов, местами — около нуля. Ожидаются частые осадки — в основном снег. Будет дуть главным образом умеренный восточный ветер.

С середины января ожидается похолодание, снега станет все больше. Поскольку вода в Балтийском море теплая, вероятны обильные снегопады — в зависимости от направления ветра они могут прийти как в Курземе и на юго-запад Видеме (в том числе Ригу), так и в другие районы Латвии. Вероятнее всего, образуется более значительный снежный покров, чем в январе и феврале 2019-го, когда местами в Видземе были полуметровые сугробы.

LSM