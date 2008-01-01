Издана почтовая марка о Даугавпилсской крепости

Новости Общество | 4 января 2021 | 21:22

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29 декабря Даугавпилсский клуб исторической реконструкции вручил председателю Даугавпилсской городской думы И. Прелатову и его заместителю Я. Дукшинскому почтовую марку, посвящённую 210-летию Даугавпилсской крепости.

аль «Динабург 1812». Один экземпляр марки будет передан в городской музей, несколько экземпляров получат партнёры клуба.

Даугавпилсский клуб исторической реконструкции занимается изучением и популяризацией региональной истории. Клуб известен как активный участник культурных мероприятий в крепости, отображая деятельность Штаба гарнизона Даугавпилсской крепости в 1812 году.

В следующем году почтовую марку «Даугавпилсской крепости – 210» можно будет приобрести в Туристическом информационном центре Даугавпилса, а также в Центре культуры и туризма Даугавпилсской крепости.

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