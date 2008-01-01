Анастасия Григорьева получит премию от Даугавпилсской думы — за спортивные достижения

Новости Спорт | 30 декабря 2020 | 19:19

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За занятое второе место на соревнованиях Кубка мира по вольной борьбе Анастасия Григорьева получит премию от Даугавпилсской думы – 5691 евро. Такое решение приняли депутаты городской думы.

Денежное вознаграждение в 2845 евро получит и тренер Григорьевой Любовь Копылова.

15 декабря Анастасия Григорьева завоевала второе место в индивидуальных соревнованиях Кубка мира в Белграде.

Латвийская спортсменка, выступавшая в весовой категории до 62 кг, в финале уступила чемпионке мира прошлого года и трехкратной чемпионке Азии Айсуле Тинибековой из Киргизстана.

«Бронзу» завоевали россиянка Любовь Овчарова и украинка Илона Прокопевнюк.

LSM