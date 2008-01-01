30 декабря

Именины:
Даниела, Даниелс, Давидс, Давис / Даниил, Денис, Иван

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

Сегодня вы, наконец, увидите свет в конце тоннеля. Только вот захотите ли вылезать из теплого и относительно безопасного, хоть и темного места?

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
День
2 .. 4 C
Вечер
1 .. 3 C
Ветер
3 .. 5 м/с
четверг
Ночь
.. 2 C
Утро
.. 2 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {9}

2. Ушли в мир иной... {1}

3. В Территориальном центре социального обслуживания пенсионеров пройдет служебное расследование в связи со вспышкой Covid-19 {3}

4. Синоптики рассказали о погоде на Рождество и в новогоднюю ночь {1}

5. Насладись зимними прогулками на свежем воздухе в Даугавпилсе {1}

6. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости {1}

7. Продолжается прием заявок на участие в конкурсе рождественского оформления {1}

8. В Рождество на востоке страны — около 10 см снега {1}

9. В этом году в Даугавпилсе значительно увеличилась поддержка сиротам {1}

10. Европейское агентство лекарств утвердило вакцину Pfizer и BioNTech от Covid-19 {1}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {187}

 

Новости Латвия | 30 декабря 2020 | 19:15

В новогоднюю ночь возможен небольшой мороз

apollo.lv

В новогоднюю ночь в Латвии значительных осадков не ожидается, в большинстве регионов — небольшой мороз, свидетельствуют прогнозы.

Грядущей ночью и в последний день старого года в центральной и восточной части Латвии ожидаются и дожди, и мокрый снег. Температура воздуха сохранится в пределах 0... +4 градусов. В последний вечер 2020-го и в новогоднюю ночь осадки прекратятся, ветер будет слабым, поэтому во многих регионах, особенно в Видземе и Латгале, появится туман.

Температура воздуха опустится до 0... -3 градусов, только на побережье будет около +1.

В первые дни нового года осадков будет мало, температура воздуха — около нуля.

Долгосрочные прогнозы впервые указывает на тенденцию, предполагающую, что в середине января в Латвию может прийти волна холода. Однако более детальная информация о возможном морозе и снеге будет доступна не ранее первой рабочей недели января.

LSM

Добавить комментарий

 