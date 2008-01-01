В новогоднюю ночь возможен небольшой мороз

Новости Латвия | 30 декабря 2020 | 19:15

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В новогоднюю ночь в Латвии значительных осадков не ожидается, в большинстве регионов — небольшой мороз, свидетельствуют прогнозы.

Грядущей ночью и в последний день старого года в центральной и восточной части Латвии ожидаются и дожди, и мокрый снег. Температура воздуха сохранится в пределах 0... +4 градусов. В последний вечер 2020-го и в новогоднюю ночь осадки прекратятся, ветер будет слабым, поэтому во многих регионах, особенно в Видземе и Латгале, появится туман.

Температура воздуха опустится до 0... -3 градусов, только на побережье будет около +1.

В первые дни нового года осадков будет мало, температура воздуха — около нуля.

Долгосрочные прогнозы впервые указывает на тенденцию, предполагающую, что в середине января в Латвию может прийти волна холода. Однако более детальная информация о возможном морозе и снеге будет доступна не ранее первой рабочей недели января.

LSM