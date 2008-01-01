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Зачем ждать, пока слава придет к вам сама? Так можно просидеть дома довольно долго. Жаждете известности - выходите ей наперехват.

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Новости Общество | 30 декабря 2020 | 19:26

Поздравление от Генерального консульства Республики Беларусь

D-fakti.lv

Дорогие друзья! Примите от коллектива Генерального консульства и от меня лично сердечные поздравления по случаю наступающего Рождества и Нового, 2021 года!

Пусть Новый год войдёт в Ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, принесёт счастье, удачу, оптимизм и хорошее настроение.
Уверен, что в новом году Вам будут сопутствовать энтузиазм и успех, творческое вдохновение и поддержка друзей.
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия Вам, Вашим родным и близким.
 

С искренним уважением, Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Илья Лапуть

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