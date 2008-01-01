Поздравление от Генерального консульства Республики Беларусь

Новости Общество | 30 декабря 2020 | 19:26

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Дорогие друзья! Примите от коллектива Генерального консульства и от меня лично сердечные поздравления по случаю наступающего Рождества и Нового, 2021 года!

Пусть Новый год войдёт в Ваши дома с верой в добро, с надеждой на мир и благополучие, принесёт счастье, удачу, оптимизм и хорошее настроение.

Уверен, что в новом году Вам будут сопутствовать энтузиазм и успех, творческое вдохновение и поддержка друзей.

От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия Вам, Вашим родным и близким.



С искренним уважением, Генеральный консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Илья Лапуть