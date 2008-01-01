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Сегодня вам, возможно, придется потратить немало сил на борьбу со стрессом, вызванным не совсем удачными попытками соответствовать чьему-то о вас представлению. Гораздо проще и лучше для окружающих, не говоря уже о вас лично, оставаться самим собой.
Источник: ignio.com
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Новости Политика | 30 декабря 2020 | 19:10
Жанна Кулакова возглавила бюро развития туризма Даугавпилса
Депутаты городской думы Даугавпилса утвердили Жанну Кулакову на посту муниципального Агентства развития туризма и информации, сообщает пресс-служба Даугавпилсской думы.
До настоящего момента Жанна Кулакова исполняла обязанности замдиректора Агентства развития туризма и информации. Ранее Жанна Кулакова была и мэром Даугавпилса.
На эту должность самоуправление объявило конкурс, заявки на участие в котором подали двое претендентов. По его итогам дума Даугавпилса приняла решение утвердить на этом посту Жанну Кулакову.
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