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Новости Политика | 30 декабря 2020 | 19:10

Жанна Кулакова возглавила бюро развития туризма Даугавпилса

Daugavpils.lv

Депутаты городской думы Даугавпилса утвердили Жанну Кулакову на посту муниципального Агентства развития туризма и информации, сообщает пресс-служба Даугавпилсской думы.

До настоящего момента Жанна Кулакова исполняла обязанности замдиректора Агентства развития туризма и информации. Ранее Жанна Кулакова была и мэром Даугавпилса.

На эту должность самоуправление объявило конкурс, заявки на участие в котором подали двое претендентов. По его итогам дума Даугавпилса приняла решение утвердить на этом посту Жанну Кулакову.

LSM

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