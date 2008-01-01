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Новости В мире | 29 декабря 2020 | 19:02
В возрасте 98 лет из жизни ушел французский модельер Пьер Карден
Скончался французский модельер итальянского происхождения Пьер Карден. Ему было 98 лет. Об этом сообщает AFP.
По данным агентства, Карден умер утром во вторник в Американском госпитале в пригороде Парижа.
"День большой печали для всей нашей семьи, Пьера Кардена больше нет. Великий кутюрье, которым он был, прожил столетие, оставив Францию и весь мир с уникальным художественным наследием в моде, но не только", — говорится в заявлении его семьи.
Пьер Карден родился в 1922 году. Начинал карьеру как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище". С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.
Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс (коллекция 1958 года), считался авангардистом от моды. В 1960 году нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин, создав первую коллекцию мужской одежды. Был одним из первых, кто занялся джинсовым направлением, одеждой для молодёжи и детей.
Карден был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их более доступными широкому кругу потребителей. Был исключён из Синдиката высокой моды за то, что начал продавать одежду своей марки в универмаге "Прентан" — однако его примеру последовали многие, и спустя десятилетие в крупнейших парижских универмагах были уже представлены все имена французской высокой моды.
Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки "в цветочек", длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для "Битлз".
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