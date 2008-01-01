В Латвии будет введен комендантский час

Новости Латвия | 29 декабря 2020 | 18:51

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Правительство Латвии приняло решение о продлении чрезвычайной ситуации до 7 февраля. Наряду с этим принято решение о введении комендантского часа – с десяти вечера до пяти часов утра, сообщил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Уже предпринятых мер оказалось недостаточно, признал Кариньш. Поэтому принято решение о введение режима «сидения дома» — в выходные и нерабочие дни, добавил он.

«Чтобы максимально использовать тихий период, вводится режима «сидения дома по выходным». Это означает, что до утра 4 января с 10 вечера до 5 утра мы все будем находиться только у себя по месту жительства. В ближайшие выходные, 8-10 января, а также и на Новый год, 1-2 января», — заявил глава правительства.

Во время комендантского часа на улице могут находиться только люди, которые отправляются на работу или с работы возвращаются домой, сообщает LTV.

Также правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации до 7 февраля, сообщил премьер.

LSM