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Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.
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Новости Латвия | 29 декабря 2020 | 18:51
В Латвии будет введен комендантский час
Правительство Латвии приняло решение о продлении чрезвычайной ситуации до 7 февраля. Наряду с этим принято решение о введении комендантского часа – с десяти вечера до пяти часов утра, сообщил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Уже предпринятых мер оказалось недостаточно, признал Кариньш. Поэтому принято решение о введение режима «сидения дома» — в выходные и нерабочие дни, добавил он.
«Чтобы максимально использовать тихий период, вводится режима «сидения дома по выходным». Это означает, что до утра 4 января с 10 вечера до 5 утра мы все будем находиться только у себя по месту жительства. В ближайшие выходные, 8-10 января, а также и на Новый год, 1-2 января», — заявил глава правительства.
Во время комендантского часа на улице могут находиться только люди, которые отправляются на работу или с работы возвращаются домой, сообщает LTV.
Также правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации до 7 февраля, сообщил премьер.
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