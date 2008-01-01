29 декабря

Именины:
Илгона, Солвейга / Николай, Семён, Софья

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
6 .. 8 м/с
среда
Ночь
2 .. 4 C
Утро
1 .. 3 C
День
2 .. 4 C
Ветер
5 .. 7 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {9}

2. В Территориальном центре социального обслуживания пенсионеров пройдет служебное расследование в связи со вспышкой Covid-19 {3}

3. Ушли в мир иной... {1}

4. О работе учреждений самоуправления с 21 декабря {1}

5. В Даугавпилсе мини-зоосад «оккупировал» центральную площадь

6. На «белое» Рождество могут надеяться Видземе и Латгале

7. Европейское агентство лекарств утвердило вакцину Pfizer и BioNTech от Covid-19 {1}

8. Будут ли в Латвии «белые» зимы?

9. Синоптики рассказали о погоде на Рождество и в новогоднюю ночь {1}

10. Ушли в мир иной...

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {187}

 

Новости Латвия | 29 декабря 2020 | 18:51

В Латвии будет введен комендантский час

LSM

Правительство Латвии приняло решение о продлении чрезвычайной ситуации до 7 февраля. Наряду с этим принято решение о введении комендантского часа – с десяти вечера до пяти часов утра, сообщил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Уже предпринятых мер оказалось недостаточно, признал Кариньш. Поэтому принято решение о введение режима «сидения дома» — в выходные и нерабочие дни, добавил он.

«Чтобы максимально использовать тихий период, вводится режима «сидения дома по выходным». Это означает, что до утра 4 января с 10 вечера до 5 утра мы все будем находиться только у себя по месту жительства. В ближайшие выходные, 8-10 января, а также и на Новый год, 1-2 января», — заявил глава правительства.

Во время комендантского часа на улице могут находиться только люди, которые отправляются на работу или с работы возвращаются домой, сообщает LTV.

Также правительство решило продлить режим чрезвычайной ситуации до 7 февраля, сообщил премьер.

LSM

Добавить комментарий

 