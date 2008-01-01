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Новости Латвия | 29 декабря 2020 | 16:59

В середине января возможны сильные холода

В начале января возможно внезапное потепление в стратосфере над Арктикой, поэтому вероятность сильных морозов во второй половине зимы в Латвии и других странах Европы увеличится, сообщает Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды, сообщает ЛЕТА.

Предыдущее значительное потепление в стратосфере было в конце декабря 2018 года, когда температура воздуха поднялась на 60 градусов на высоте примерно 25 километров над Северным полюсом. Из-за этого январь 2019 года в Латвии был холоднее нормы; на данный момент это также последний холодный зимний месяц в Латвии.

Ученые доказали связь между внезапным потеплением в стратосфере и волнами холода в средних широтах, включая Европу.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, температура воздуха в Латвии останется выше нормы в начале января, в середине месяца она будет около нормы, а в конце января может упасть на три градуса ниже нормы, причем холода могут сохраниться и в феврале. Также прогнозируется большое количество снега.

Метеорологическая модель Global Forecast System пока не прогнозирует холода в январе.

Делфи

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