В Латгале пожарные спасли провалившуюся под лед лошадь

Новости Происшествия | 29 декабря 2020 | 16:52

Пресс-фото Пресс-фото

В минувший понедельник сотрудники Прейльского участка Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) спасли попавшую в беду лошадь.

Как отмечает пресс-центр ГПСС, провалившуюся под лед лошадь удалось вытащить из водоема с помощью шлангов и лебедок. После этого животное передали владельцу.

Спасатели в очередной раз призывают соблюдать осторожность, не выходить на лед самим и не пускать ходить по нему своих питомцев, не убедившись в том, что водоем основательно промерз.

Делфи