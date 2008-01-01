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Постарайтесь не дать овладевшей вами легкой веселой хулиганистости натворить каких-нибудь неприятностей. Любую энергию можно использовать в мирных целях, даже вашу.
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Новости Происшествия | 29 декабря 2020 | 16:50
В Латгале один рыбак утонул, второго не могут найти
В Краславском крае в минувший понедельник с рыбалки не вернулись два человека. Тело одного из них удалось найти, второго до сих пор ищут, сообщает ЛЕТА.
Вызов о пропавших рыбаках поступил около 21.00. Приехавшие на место происшествия полиция и спасатели обнаружили тело мужчины, провалившегося под лед, в 50 метрах от берега, там же нашли и его ящик с принадлежностями для рыбалки.
В 23.15 спасатели завершили свою работу, с утра 29 декабря поиски на озере продолжились.
В ГПСС напомнили, что с начала декабря в водоемах Латвии утонули уже 13 человек, 9 из которых провалились под лед.
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