Этот год стал самым теплым в истории наблюдений

Новости Латвия | 29 декабря 2020 | 16:37

Средняя годовая температура в 2020-м составила 8,7 градуса — это на 0,5 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 2019-м, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии. Таким образом, 2020-й стал самым теплым в истории наблюдений.

При этом климатическая норма — 6,4 градуса.

Количество осадков в этом году было на 3-4% больше климатической нормы — около 715 мм. В 2020-м самую низкую температуру зарегистрировали в Даугавпилсе — -10,3 градуса 23 марта, а самую высокую — в Скулте, где 18 июня во второй половине дня было +31,4.

В июне в Латвии был крупный град. Таких случаев в истории немного. Но доступные данные позволяют предположить, что 8 июня в Упесциемсе под Гаркалне выпал самый крупный в истории наблюдений град — 8 см в диаметре.

LSM

D-fakti.lv