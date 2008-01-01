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Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.
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Новости Общество | 29 декабря 2020 | 16:28
Даугавпилсские медики получили подарки от латгальских белорусов
В рождественское время белорусы Даугавпилса собрали для работников местной региональной больницы сладкие подарки. Кофе, чай, конфеты и печенье доставлены в комнаты отдыха разных отделений, рассказала Rus.Lsm.lv руководитель Центра белорусской культуры (ЦБК) Жанна Романовская.
«Мы каждый год под Рождество делаем подарки: либо детям из детских домов, либо пожилым людям из пансионатов. На этот раз решили действовать немного по-другому. Сейчас врачи и все медицинские работники трудятся в особых условиях. Борьба с Covid-19 касается всех, нагрузка выросла, напряжение тоже. Медикам очень трудно, и мы решили хоть как-то облегчить их будни. В каждом отделении есть комната отдыха, и мы хотим, чтобы медики просто выпили чая или кофе, съели что-нибудь вкусное, передохнули и дальше отправились бы на свою порой круглосуточную работу. На сбор подарков откликнулись сотрудники ЦБК, Генконсульство Республики Беларусь в Даугавпилсе и члены белорусского культурно-просветительного общества “Уздым”. Весь декабрь собирали, в конце месяца всё красиво упаковали, написали открытки, отвезли в больницу и передали подарки руководителю больницы Григорию Семенову», — пояснила глава даугавпилсских белорусов.
Ж. Романовская призналась, что уходящий год, конечно же, был для всех трудным: «Но мы руки не опустили, многому научились, перестроились. Впервые реализовали несколько видеопроектов — это абсолютно новый для нас формат, тем приятнее было услышать добрые слова от зрителей. Подготовили две книжки, обе сейчас в типографии, ждем с нетерпением. Одна — сборник по материалам первой международной научной конференции “Белорусские чтения”, прошедшей в феврале, другая — рецепты белорусской кухни, а то многие думают, что, кроме драников, у белорусов ничего нет. Рецепты мы собирали здесь, в Латвии; книга богато иллюстрирована и задумана в первую очередь как подарок гостям и участникам будущего Кирмаша. Кирмаш запланирован на осень 2021 года, и все мы очень-очень надеемся, что он пройдет как в старые добрые времена — вживую».
LSM
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