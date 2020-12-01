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Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.

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Новости Общество | 30 декабря 2020 | 19:07

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 23 по 29 декабря 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 26 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Afanasjeva Matrjona (05.04.1934 - 25.12.2020)
Akuntjeva Agripīna (05.07.1935 - 22.12.2020)
Begliks Leonīds (30.03.1946 - 29.12.2020)
Čerņausks Anatolijs (15.06.1940 - 23.12.2020)
Dedelis Eduards (20.06.1950 - 27.12.2020)
Gaidels Aleksandrs (22.10.1977 - 24.12.2020)
Gavrilova Tatjana (02.10.1928 - 23.12.2020)
Gorbunova Anastasija (13.11.1938 - 27.12.2020)
Gubanova Olga (27.06.1955 - 27.12.2020)
Ivanova Irina (25.08.1940 - 23.12.2020)
Koloss Ivans (19.07.1943 - 24.12.2020)
Mackeviča Janīna (22.05.1939 - 24.12.2020)
Martinovs Staņislavs (21.10.1932 - 22.12.2020)
Mihmele Zinaīda (18.01.1932 - 26.12.2020)
Nazarovs Aleksandrs (27.03.1941 - 22.12.2020)
Nukševica Sofija (13.04.1934 - 23.12.2020)
Petrova Irina (13.05.1963 - 26.12.2020)
Puncule Eleonora (20.02.1940 - 27.12.2020)
Puškovs Nikolajs (14.05.1949 - 25.12.2020)
Tretšakova Marija (15.03.1933 - 26.12.2020)
Vasiļjeva Gaļina (29.01.1942 - 24.12.2020)
Vengreviča Janīna (13.05.1936 - 25.12.2020)
Volkovs Aleksejs (25.03.1935 - 27.12.2020)
Vorobjovs Nikolajs (15.11.1949 - 24.12.2020)
Zavadskis Mihails (04.06.1963 - 26.12.2020)
Ziļs Sergejs (14.10.1966 - 25.12.2020).
 

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