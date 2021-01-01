С 1 января 2021 года меняются условия выдачи продуктовых пакетов и пакетов основной материальной помощи от ЕС

Новости Общество | 29 декабря 2020 | 16:20

01.01.2021. вступают в силу изменения в Правилах Кабинета Министров № 727 " Правила выполнения программы действий "Предоставление продуктов питания и основной материальной помощи наиболее назащиценныи лицам в период планирования с 2014 г по 2020 годы ".

Самое основное в этих изменениях:

В тексте правил слово «семья» заменено на слово «домохозяйство». Определение этого термина в Законе о социальных услугах и социальной помощи: домохозяйство — это несколько человек, живущих в одном жилище и совместно несущие расходы, или один человек, который хозяйничает отдельно.

Уровень доходов для получения пакетов продуктов и основной материальной помощи с 01.01.2021. будет 327 евро (до этого был 242 евро) для первого или единственного лица в домохозяйстве, а для каждого следующего лица в домохозяйстве - 229 евро;

Справки о соответствии лица статусу малоимущего и справки, подтверждающие, что семья (лицо) признается малообеспеченным, которые Социальная служба выдала до 31 декабря 2020 года , действует до срока, указанного в справке, но не дольше, чем до 30 ноября 2021года.

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Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям Марина Горкина

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